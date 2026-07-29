Volpi, Suma

Nextalia Ventures guida il round di Series A da 10 milioni di euro in Datapizza, la prima azienda italiana specializzata nell’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale.

Datapizza, nata da una community tech italiana di oltre 500 mila persone e oggi forte di più di 90 professionisti dell’AI , affianca le imprese nell’adozione dell’intelligenza artificiale grazie a una suite proprietaria di prodotti integrabile e personalizzabile, con un approccio verticalmente integrato che unisce tecnologia, persone e strategia.

CRCCD ha assistito il team di investimento del fondo Nextalia Ventures nell’operazione finalizzata a supportare il percorso di crescita di Datapizza, principalmente mediante iniziative di M&A, con un team composto dai partner Benedetta Volpi e Alessandro Antoniozzi, entrambi membri di CRCCD Venture, supportati dalla associate Livia Zaccheo e per i profili IP dalla partner Alessandra Feller insieme alla senior associate Ginevra Lombardi.

L’operazione conferma il posizionamento di CRCCD e del suo focus team venture nel settore del venture capital e degli investimenti in società tecnologiche innovative, consolidando la presenza dello Studio a fianco di fondi e imprese nell’ecosistema dell’innovazione italiano.

Orrick ha assistito Datapizza, con un team composto dalla partner Livia Maria Pedroni e dall’avvocato Pierpaolo Suma.

L’operazione conferma il consolidato posizionamento di Orrick quale advisor di riferimento per startup, scale-up e società innovative operanti nel settore tecnologico, supportandole nei principali percorsi di crescita, raccolta di capitali e sviluppo strategico.