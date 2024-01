Cartabia, appello inammissibile se manca elezione di domicilio o mandato a impugnare in caso di assenza

La mancanza dello specifico mandato a impugnare come dell’elezione o dichiarazione di domicilio rendono inammissibile l’appello proposto contro la condanna dell’imputato che non si era presentato all’udienza del processo per direttissima. Si tratta di violazioni insormontabili ai fini di un corretto adempimento della vocatio in iudicium. Per la Cassazione l’inammissibilità dell’appello non viola alcun diritto dell’imputato incolpevolmente assente in quanto egli potrà sempre esercitare il proprio ...

