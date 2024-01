Casa & Associati al Vibrant Gujarat Global Summit 2024

Valentino Durante

Parte oggi dallo stato del Gujarat, dalla sua capitale, la corsa del primo ministro indiano, Narendra Modi, alle elezioni che si terranno nel corso di quest’anno e lo vedranno concorrere per il suo terzo mandato consecutivo alla ricerca di uno status riconosciuto come “maker” del secondo millennio. Unico studio legale italiano accreditato, Casa & Associati, con Valentino Durante, responsabile dell’Area dedita al Diritto Internazionale degli Affari, che da anni svolge una costante opera di supporto delle aziende che intendono estendere il proprio bacino di interesse ai Paesi dell’Asia.

Importantissime le presenze al Global Summit: da Lakshmi Mittal di Arcelor Mittal, Toshiro Suzuki di Suzuki Motors, Natarajan Chandrasekaran di TATA, Shanker Trivedi di NVIDIA e Jeffery Chun di Simmtech.

All’evento, dove partecipano rappresentanze provenienti dai principali Paesi del mondo, l’Italia prende parte attraverso la delegazione della Camera di Commercio Indiana per l’Italia, guidata dal giovane Segretario, Luciano Pettoello Mantovani, e composta da varie aziende che spaziano dalla meccatronica

all’automotive, dall’industrial design al prop-tech, dal waste management allo sportswear.

“India is the next place to be in termini di business” dichiara Durante “e, al tempo stesso, è anche un Paese molto differenziato, di cui si deve avere un profondo rispetto comprendendo la ricchezza delle diversità come le difficoltà che si possono celare in un Paese in costante mutamento. La sfida dell’India, in ogni caso sarà globale, e, cioè, produttiva, innovativa e di ricerca, rispetto alla quale sarà difficile restare indifferenti. Anche per le imprese italiane alle prese con i loro futuri processi di crescita”.