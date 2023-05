"Case green", con l'approvazione della direttiva EPBD la Ue accelera su tempi e classi energetiche di Giorgio Iacobone, Leonardo Reggio, Bruno Ruscio e Giorgio Giacomucci*

Gli strumenti della "cessione del credito" o dello "sconto in fattura" rivestono una importanza fondamentale per favorire l'attività di riqualificazione del nostro parco immobiliare, in linea con gli obiettivi della Direttiva EPBD

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Parlamento Europeo di Strasburgo, riunitosi in seduta plenaria il 14 marzo 2023, ha approvato la proposta di Direttiva "Energy performance building directive" (c.d. EPBD), che ha nella sostanza, inglobato le previsioni (ed evoluzioni) delle tre Direttive approvate tra il 2002 e il 2018 , volte al progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici europei.



Come già anticipato in un nostro precedente contributo (vedi Norme & Tributi Plus del 6 marzo 2023 - "Direttiva UE "Case...