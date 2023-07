Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda di equa riparazione, rimedi preventivi e processi civili davanti al giudice di pace; (ii) mediazione obbligatoria, attività processuale e condizione di procedibilità; (iii) terzo chiamato in garanzia, regime impugnatorio e litisconsorzio ...