Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana di Federico Ciaccafava

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 25 agosto e il 1° settembre 2023

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento di correzione di errore materiale, difensore antistatario e notifica del ricorso; (ii) domanda di divisione ereditaria e domande nuove nel giudizio di appello; (iii) sentenza e sua nullità per concisione della motivazione; (iv) tardiva...