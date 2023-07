Centri per la giustizia riparativa, in "Gazzetta" il regolamento sull'uso dei dati

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023 il decreto 25 luglio 2023, n. 97 del Ministero della Giustizia relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa.

Il regolamento è stato emanato in attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei Centri di giustizia riparativa di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 53 del medesimo decreto.

In esso si individuando: a) le tipologie dei dati e le finalita' del trattamento; b) le categorie di interessati; c) i responsabili del trattamento; d) i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le condizioni per la comunicazione e per la pubblicazione di dichiarazioni e informazioni; e) le operazioni di trattamento nonche' i termini e le condizioniper la conservazione dei dati; f) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' degli interessati.

I dati possono essere comunicati, con l'adozione di misure tecnico-organizzative idonee, esclusivamente ai seguenti soggetti: a) mediatori esperti, limitatamente al programma; b) partecipanti al programma, limitatamente alle comunicazioni essenziali allo svolgimento del programma; c) autorità giudiziaria che ha disposto l'invio al Centro per l'avvio del programma o che comunque ne acquisisce la relazione finale o gli esiti.

I Centri devono adottare poi ogni misura tecnica e organizzativa idonea per la tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.