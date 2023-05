Cgue, per conflitti d'interesse non dichiarati si a decadenza e divieto di coprire cariche pubbliche di Paola Rossi

La lotta alla corruzione in linea di principio giustifica lo stop fisso di tre anni, ma nei casi meno gravi la sanzione deve essere modulabile

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La Cgue ha chiarito che la violazione delle norme sul conflitto d'interessi può giustificare una legge nazionale, come quella rumena, dove prevede oltre alla decadenza dalla carica pubblica rivestita anche il divieto triennale di ricoprirne di nuove e diverse.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza sulla causa C-40/21, ha infatti affermato che tali sanzioni sono giustificate dal fine di garantire un'efficace lotta alla corruzione. Ma la Cgue pone due limitazioni a un tale regime appplicato in via amministrativa. E cioè che il provvedimento sia ricorribile davanti a un giudice per una verifica di piena cognizione e che la durata del divieto possa essere in linea teorica modulabile in rapporto alla modesta gravità del conflitto affinché la sanzione non possa risultare sproporzionata.

In Romania l'Agenția Națională de Integritate (Agenzia nazionale per l'integrità) è demandata a stilare un rapporto sui casi di conflitti d'interessi non gestiti secondo la legge. Tale rapporto quando acquista definitività determina la cessazione dalla carica pubblica rivestita e fa scattare anche il divieto supplementare di correre per nuove elezioni durante i tre anni successivi.

Nel caso concreto risolto dalla Cgue la persona sanzionata aveva proposto davanti al giudice nazionale un ricorso diretto ad annullare il rapporto che aveva rilevato la sua condotta illegittima nella gestione del conflitto d'interessi di cui era portatrice. Il ricorrente intendeva sostenere in giudizio che il meccanismo sanzionatorio adottato in Romania violasse il diritto Ue e in particolare la Carta di diritti fondamentali dell'Union europea. Da cui la sospensione del processo per ottenere l'interpretatzione della Cgue adita con rinvio pregiudiziale.

La risposta negativa della Cgue ai dubbi di illegittimità del regime descritto in materia di conflitti d'interessi si estende anche alla lamentata natura penale delle sanzioni. Infatti, la possibilità che le sanzioni applicate da un'Agenzia nazionale possano essere sottoposte al vaglio di un giudice rende ininfluente la natura penale o meno delle sanzioni della decadenza e del divieto assoluto di ricoprire cariche elettive pubbliche per i tre anni successivi.

Infatti, conclude la Corte, per quanto tali sanzioni incidano, limitandoli, altri diritti fondamentali quali, ad esempio, quello di svolgere un'attività lavorativa, ciò può essere giustificato dall'interesse generale a tutelare da fatti corruttivi l'ambito pubblico. Unico limite, su cui la Corte Ue rinvia al giudice nazionale la verifica, è quello di un'effettiva proporzionalità della sanzione applicata alla gravità del fatto contestato.

Verifica necessaria visto il rischio di sproporzione recato da una sanzione fissa non modulabile in sede di applicazione concreta.