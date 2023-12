Chiomenti con Cantù Next nell’aggiudicazione del project financing per il nuovo palasport

La Provincia di Como, in qualità di stazione appaltante provinciale per conto e nell’interesse del Comune di Cantù, ha aggiudicato in via definitiva il project financing del nuovo palazzetto dello sport di Cantù a favore del raggruppamento temporaneo di imprese capofilato da Cantù Next S.p.A., in qualità di mandataria, e Gallerie Commerciali Bennet S.pA., Bennet S.p.A., Acinque Innovazione S.r.l. (gruppo A2A), Pichler Projects S.r.l., MA.SI Group S.r.l., Cobet S.r.l., Nessi&Majocchi S.p.A. e Consonnistrade 2001 S.r.l., in qualità di mandanti.

La concessione, per un valore stimato di circa 345 milioni di euro, ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione di una struttura polifunzionale nel comune di Cantù – comprensiva di un nuovo palazzetto dello sport e delle strutture accessorie e funzionali alla migliore fruibilità dello stesso - nonché la successiva gestione e manutenzione per tutta la durata del contratto, prevista per 48 anni a partire dal termine della fase di costruzione. L’intervento comprende la realizzazione di un’arena da circa 5.200 posti, un campo di allenamento con una tribuna interna da 150 posti, un campo esterno per il basket 3 contro 3, e uno spazio polifunzionale omologato per ospitare tutti gli eventi indoor, dalla pallavolo al basket in carrozzina. La natura polifunzionale consentirà un pieno utilizzo degli spazi per attività di intrattenimento ed eventi extra-sportivi, quali concerti, convegni, eventi fieristici e culturali.

Chiomenti ha assistito Cantù Next nell’operazione, sin dalla fase di predisposizione e presentazione della proposta progettuale, con un team multidisciplinare guidato dal partner Marco Cerritelli, affiancato dal counsel Alfredo Vitale e dalle associate Giulia Alessio e Chiara Tortorella. Oltre ai profili giuridico-amministrativi connessi alla presentazione della proposta e partecipazione e aggiudicazione della procedura, Chiomenti ha curato tutti gli aspetti legati allo sviluppo dell’iniziativa, sia nella definizione degli accordi di joint venture volti a disciplinare la collaborazione tra tutte le imprese coinvolte sia nella strutturazione finanziaria dell’intervento.

Cantù Next si è inoltre avvalsa dell’assistenza del dott. Stefano Marelli, di Marelli e Brenna Studio Associato e dell’avv. Claudio Vassallo.

Dentons ha prestato assistenza per la partecipazione alla gara a Cobet S.r.l. e MA.SI Group S.r.l., con un team guidato dal partner Luigi Costa e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dall’associate Silvia Lazzati e dalla trainee Alice Bixio.

Brugger & Partner ha assistito Pichler Projects, impresa leader nella realizzazione di complesse strutture in acciaio, per gli aspetti amministrativi e contrattuali relativi alla partecipazione alla commessa, con un team composto dal Partner Jakob Baldur Brugger e dalla associate Elena Moroder.

L’avv. Alberto Viganò ha assistito Bennet S.p.A e Gallerie Commerciali Bennet S.p.A.