Chiomenti e Allen & Overy nell’emissione del covered bond “premium” di Banca Popolare di Sondrio

Pietro Bellone, Benedetto La Russa









Popolare di Sondrio, in qualità di emittente, e BNP Paribas, in qualità di arranger, dealer e liability swap provider, e Banca Finanziaria Internazionale, in qualità di arranger, nell’ambito dell’aggiornamento del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 5 miliardi di euro garantito da POPSO Covered Bond alla luce della nuova normativa italiana in materia di emissione di covered bond.



A seguito dell’aggiornamento, Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio nel perfezionamento dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite della Serie 3 dal valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 2028. Nell’operazione, Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari joint lead managers, fra cui Unicredit, Banca Akros, Erste Group, Landesbank Baden-Württemberg, Natixis e Raiffeisen Bank International.



Alle obbligazioni bancarie garantite emesse è attribuito il label “Premium” ai sensi della nuova normativa italiana ed europea che regola l’emissione di obbligazioni bancarie garantite.



Il team di Chiomenti è stato coordinato dai Partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa (nella foto a destra), coadiuvati dalla senior associate Gioia Ronci e dagli associate Flavia Spaziani Testa e Mirko Camagna. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.



Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Bellone (nella foto a sinistra), con il supporto dell’associate Chiara D’Andolfo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha fornito supporto in merito agli aspetti fiscali.