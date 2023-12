Chiomenti e Clifford Chance per la Tender Offer di Saipem

Federico Amoroso, Filippo Emanuele

Saipem Finance International B.V., società controllata da Saipem S.p.A. ha promosso un’offerta di riacquisto relativa al prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025” - emesso dalla stessa Saipem Finance International a valere sul Programma EMTN e sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo - per un ammontare complessivo massimo di Obbligazioni pari ad Euro 200 milioni.



L’offerta è finalizzata all’ottimizzazione della struttura finanziaria e alla riduzione dell’indebitamento.



Chiomenti ha agito al fianco di Saipem con un team composto dal Partner Giorgio Cappelli, dall’of Counsel Federico Amoroso e dall’Associate Laura Papi.



Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Dealer Managers – BNP Paribas e HSBC Continental Europe – con un team cross-border composto dal partner Filippo Emanuele, dalla counsel Laura Scaglioni e dal partner Gioacchino Foti, coadiuvati dal trainee lawyer Aarun Samra del dipartimento Global Financial Markets di Milano. I profili di diritto olandese sono stati seguiti dal partner Jurgen van der Meer e dalla counsel Dewi Walian del dipartimento Global Financial Markets di Amsterdam.