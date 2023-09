Chiomenti e Linklaters nell'acquisizione dell'82,4% del capitale sociale di Kiona Holding da parte di Carel Industries S.p.A

Giorgio Cappelli e Corrado Borghesan di Chiomenti, Ugo Orsini e Ettore Consalvi di Linklaters









Carel Industries S.p.A., leader nella produzione di hardware e software per la gestione di impianti di condizionamento dell'aria, di refrigerazione ed umidificazione, quotata sul segmento Star di Euronext Milan, ha perfezionato l'acquisto, da parte di Summa Equity, dell'82,4% del capitale sociale di Kiona Holding AS, società prop-tech norvegese leader nella fornitura di soluzioni Software as a Service ("SaaS") per l'ottimizzazione del consumo energetico e la digitalizzazione degli edifici nei settori della refrigerazione commerciale e industriale, nonché nei settori multi-residenziale, commerciale e pubblico. La transazione è stata finanziata mediante una combinazione di nuovi finanziamenti, accesi con Mediobanca-Banca di Credito Finanziario, linee di credito esistenti e disponibilità di cassa.



Chiomenti ha agito al fianco di Carel Industries, in qualità di lead legal counsel. Gli aspetti corporate della transazione sono stati seguiti dal team guidato da Luca Fossati e da Corrado Borghesan, con Luca Cerciello ed Enrica Bertoldi; gli aspetti di equity capital markets sono stati seguiti dal team guidato da Manfredi Vianini Tolomei e Gianfilippo Pezzulo, con Cristina Vecchi. Mentre, gli aspetti legati al finanziamento sono stati curati da Giorgio Cappelli e Matteo Venuta.



Carel Industries è stata inoltre assistita dagli Studi Thommessen e Vinge in qualità di local legal counsels, rispettivamente per gli aspetti di diritto norvegese e svedese.



Linklaters ha assistito Mediobanca-Banca di Credito Finanziario con un team guidato dai partner Ugo Orsini e Ettore Consalvi e composto dalla counsel Cheri De Luca e dalla managing associate Marta Fusco per gli aspetti di equity capital markets e dalla counsel Alessandra Ortelli e dalla associate Ilaria Francesca Bertolazzi per gli aspetti legati al finanziamento