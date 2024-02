Cicala Riccioni & Partners annuncia l’apertura della nuova sede a Milano.

Lo Studio Cicala Riccioni & Partners è lieto di annunciare l’apertura della nuova sede a Milano, in via privata Fratelli Gabba, 3.

Alla sede di Roma in via Properzio, 5 (in prossimità del Vaticano), si aggiungono ora gli uffici di Milano, in prossimità dell’orto botanico e della Pinacoteca di Brera, dove, oltre alle tradizionali attività nel diritto tributario, commerciale e della crisi di impresa, l’attività sarà focalizzata sull’assistenza alle famiglie imprenditoriali per la ristrutturazione delle forme di governo societario, la tutela ed il passaggio generazionale delle ricchezze familiari.

L’apertura della sede di Milano, commenta Carlo Cicala, “è per noi motivo di grande orgoglio e si avvale di una partnership strategica con Global Management – Family office e Trust company specializzata nella tutela, l’ottimizzazione e la crescita del patrimonio dei propri clienti. Siamo particolarmente felici di accogliere tra i nostri professionisti Of Counsel il Dott. Enrico Cameroni, fondatore e CEO di Global Management”.