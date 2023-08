Ciclista ubriaco: legittima la condanna per guida in stato di ebbrezza di Marina Crisafi









Brutta caduta per il ciclista che risulta avere assunto alcool e cannabis e che legittima la condanna per guida in stato di ebbrezza. Nessun dubbio, infatti, sulla gravità della condotta foriera di pericoli per gli altri utenti della strada. Anche se va esclusa l’applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida. Questo quanto si ricava dalla sentenza n. 34352/2023 della quarta sezione penale della Cassazione.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte...