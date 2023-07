Claudia Gnesi, dello Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, nominata membro dell'Organismo di Vigilanza dell'Impianto di interesse strategico nazionale ISAB

Claudia Gnesi









L'Avvocato Claudia Gnesi dello Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, è stata nominata, in occasione di una recente delibera del CdA, membro dell'Organismo di Vigilanza di ISAB, Raffineria inserita nel polo petrolchimico siciliano nel territorio tra i comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Siracusa.



La Raffineria ISAB, dichiarata Impianto di interesse strategico nazionale, è stata individuata tra i più grandi siti industriali europei e ha un ruolo centrale nel mercato dell'energia in Italia, settore ritenuto strategico e oggetto delle norme relative al Golden Power.



L'Avv. Gnesi si occupa, tra gli altri, di attività di consulenza per imprese nazionali e internazionali in materia di diritto penale d'impresa, anche in relazione al D.lgs. 231/01 e ai sistemi di compliance aziendale, nonché di attività in relazione al tema dell'anti-bribery, della violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei reati ambientali.



L'attività è prestata sia in sede processuale sia quale membro di numerosi Organismi di Vigilanza.