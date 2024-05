Clifford Chance e Dentons nell’emissione del nuovo BTP Green con scadenza 2037 del Mef Clifford Chance e lo studio legale Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento costituito da BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, NatWest Markets e UniCredit in qualità di lead manager, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager, nell’emissione del nuovo BTP Green