Principali evidenze:

- Ricavi a 3 miliardi di euro, in crescita del 9%

- Utile per equity partner a 2,7 milioni di euro, in aumento del 9%

- Dal 2023, lo Studio ha accelerato considerevolmente la crescita, aumentando i ricavi di 734 milioni di euro e l’utile di 338 milioni di euro. Risultati sostenuti anche dagli Stati Uniti dove i ricavi sono cresciuti del 65%

- La solida performance registrata dallo Studio in tutti i mercati e in tutti i prodotti conferma la forza di una piattaforma globale integrata e di un portafoglio clienti ben diversificato.

Charles Adams, Global Managing Partner di Clifford Chance, ha così commentato: “Gli ottimi risultati che abbiamo raggiunto testimoniano la fiducia che i clienti continuano a riporre in noi per assisterli nelle loro operazioni transfrontaliere più complesse e strategiche. In uno scenario geopolitico sempre più complicato e frammentato, la nostra presenza globale integrata, unita a una profonda conoscenza dei settori in cui operiamo, rappresenta un vantaggio concreto per i clienti. Ciò ci permette di consolidare il nostro posizionamento ai vertici del mercato, a fronte di una crescita profittevole sostenuta e un ulteriore rafforzamento dello Studio grazie a investimenti sostanziali in talenti e tecnologia”.

Risultati in crescita in tutti i prodotti e le regioni geografiche

La strategia globale dello Studio, orientata ai clienti, ha generato una crescita in tutte le aree geografiche e in tutte le principali aree di attività. La dinamica favorevole che si sta osservando nei private markets ha sostenuto la domanda di consulenza integrata e transfrontaliera dello Studio, con un’elevata attività nel private equity/M&A, fondi e investment management, nel restructuring e nel private credit, oltre che nelle aree di attività collegate. I principali trend in tecnologia ed AI, nei settori healthcare e life sciences, difesa, energie rinnovabili e infrastrutture – inclusi data centre e altre infrastrutture digitali – hanno continuato a rafforzare la domanda globale di consulenza specializzata e multidisciplinare dello Studio. L’aumento dei ricavi ha interessato tutte le aree geografiche a livello globale, con l’Europa (Regno Unito incluso) e Medio Oriente cresciuti rispettivamente del 7% e del 12%. Asia-Pacific ha registrato un incremento del 26%, trainata dalla ripresa dei mercati dei capitali. Nelle Americhe i ricavi sono aumentati del 9%, portando la crescita complessiva nella regione a oltre il 65% negli ultimi tre anni. Charles Adams ha aggiunto: “Con la ripresa della fiducia sui mercati globali, abbiamo assistito alcune delle più grandi e complesse operazioni di M&A e private equity a livello mondiale. Il nostro lavoro nelle principali operazioni internazionali conferma il valore della nostra piattaforma globale integrata, della profonda conoscenza dei settori in cui operano i nostri clienti e del continuo rafforzamento delle nostre competenze negli Stati Uniti. Negli ultimi tre anni abbiamo, infatti, accelerato la crescita della nostra piattaforma statunitense, rafforzandone dimensioni, redditività e riconoscimento sul mercato. Disponiamo di un solido bacino di lateral pipeline e guardiamo con grande fiducia al nostro percorso di crescita nei prossimi anni.”

Investimenti costanti in talenti, AI e Operations

Gli investimenti volti a valorizzare i nostri migliori professionisti hanno portato alla promozione di 28 nuovi partner a partire dal 1° maggio 2026. In aggiunta, hanno fatto il loro ingresso in Studio ulteriori 25 nuovi lateral partners a livello globale. Sul totale, tra promozioni e nuovi ingressi, 15 solo negli Stati Uniti.

Lo Studio ha continuato a investire nell’intelligenza artificiale, in strumenti tecnologici a supporto dell’attività professionale, in infrastrutture e competenze interne, integrando queste capacità nei processi operativi per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai clienti. Con un livello di adozione dell’IA superiore al 90% a livello globale, tali investimenti stanno contribuendo ad aumentare l’efficienza, rafforzare la capacità di analisi e accelerare l’esecuzione delle attività, generando valore per i clienti su larga scala. Tra gli investimenti continui volti a rafforzare la presenza dello Studio a livello globale, figurano infine anche i nuovi uffici a Parigi, Houston e Londra, nonché l’ampliamento della presenza a New York.