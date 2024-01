Clifford Chance con UniCredit e SACE nel finanziamento da 400 milioni a favore del Gruppo Gunvor

Filippo Tassoni, Giuseppe Chiaula

Clifford Chance ha prestato assistenza legale a beneficio di UniCredit, in qualità di coordinatore globale, e SACE in relazione alla concessione di una linea di credito quinquennale di importo massimo in linea capitale pari ad euro 400 milioni in favore del Gruppo Gunvor, società di trading leader nel settore dell’energia.

Lo scopo del finanziamento è il supporto all’industria italiana garantendo le forniture di gas naturale e gas naturale liquefatto (GNL), promuovendo al contempo l’esportazione di beni e servizi italiani.

Clifford Chance ha assistito UniCredit e SACE con un team coordinato dal partner Jared Grubb e guidato dal counsel Filippo Tassoni (in foto a sinistra), coadiuvato dall’associate Giuseppe Chiaula (in foto a destra) e da Renato Anastasio, nonché, per gli aspetti di diritto olandese, dalla partner Ilse Van Gasteren, dalla senior associate Martine Trip e da Shaun Campbell.