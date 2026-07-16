Foti, Napoli, Scaglioni, Galli

Lo studio legale Clifford Chance ha assistito il sindacato di collocamento costituito da BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE e Morgan Stanley Europe SE, in qualità di joint lead manager, nell’emissione di tre tranche di yankee bond da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’emissione è stata effettuata a valere sul Programme for the Issuance of Debt Instruments della Repubblica Italiana (di cui sono banche Arranger Intesa Sanpaolo e J.P. Morgan e dealer tutti gli Specialisti in Titoli di Stato), aggiornato nel febbraio 2026 per introdurre la possibilità di offrire titoli ad investitori qualificati americani ai sensi dell’esenzione della Rule 144A. Per il Tesoro si tratta della prima emissione in dollari dal 2021 e dalla prima emissione in dollari sulla base del Programme for the Issuance of Debt Instruments, diversamente dalle precedenti emesse a valere sul “shelf program” registrato presso la SEC.

I titoli hanno scadenza 14 luglio 2031, 14 luglio 2036 e 14 luglio 2056 e l’importo complessivo emesso è stato pari a 6 miliardi di dollari (2,5 miliardi sia per il titolo a 5 anni che per il titolo a 10 anni, e 1 miliardo per il titolo a 30 anni), per una domanda complessiva che ha superato i 20 miliardi di dollari. I collocamenti hanno visto una partecipazione altamente diversificata in termini di residenza degli investitori.

Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche sia nell’ambito dell’aggiornamento del Programme for the Issuance of Debt Instruments sia nell’ambito dell’emissione con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dai senior associate Francesco Napoli e Nicole Paccara. I profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dai senior associate Andrea Sgrilli e Mario Martignago e dall’associate Greta Gavazzoni.