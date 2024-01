CMS cresce nelle aree Tax e Life Sciences & Healthcare, rispettivamente, con le nomine a Partner di Vittoria Segre e di Maria Letizia Patania.

Maria Letizia Patania, Vittoria Segre

Lo Studio CMS consolida la propria crescita in Italia, rispettivamente nell’area Tax e Life Sciences & Healthcare, con le nomine a Partner di Vittoria Segre e di Maria Letizia Patania, entrambe precedentemente Counsel presso la sede di Roma dello Studio.

Vittoria Segre è dottore commercialista ed ha iniziato la sua attività di collaborazione con lo Studio nel 2012. La Dott.ssa Segre è membro della Commissione Fiscalità Internazionale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e Docente della Scuola di Formazione dei Dottori Commercialisti, Ordine di Roma. Segre è specializzata nell’assistenza e consulenza a favore di imprese nazionali e multinazionali con una consolidata clientela nel settore dell’energy; si occupa, in particolare, di fiscalità internazionale, prezzi di trasferimento e di tematiche ESG.

Maria Letizia Patania collabora con lo Studio dal 2004 ed è avvocato dal 2006. L’Avv. Patania ha maturato una consolidata esperienza nel settore Life Sciences & Healthcare, assistendo numerose società nazionali e multinazionali sia in ambito regolatorio che di compliance societaria e commerciale. E’ inoltre esperta di contenzioso, con un particolare focus sul contenzioso arbitrale, nel quale opera sia come arbitro che come difensore.

Con le due nomine sale a 38 il numero dei Partner di CMS in Italia per un totale di oltre 120 professionisti.

“Apriamo l’anno con la nomina di Vittoria Segre e Maria Letizia Patania a Partner di CMS in Italia. Con tali nomine lo Studio, da un lato, rafforza l’impegno verso i propri clienti di garantire un supporto multidisciplinare di elevata specializzazione quanto più completo ed aderente alle loro necessità, dall’altro, continua a dimostrare grande attenzione alla crescita e valorizzazione delle proprie risorse.”, ha dichiarato Stefano Giuliano, Partner di CMS.