CMS al fianco di Eversana nella crescita europea, con l’acquisizione dell’italiana Healthware

Pietro Cavasola









Lo studio legale CMS, ha assistito Eversana, società presente in varie città degli Stati Uniti e leader globale nella fornitura di servizi per l’industria life science, nell’acquisizione dell’azienda salernitana Healthware Group, con subsidiaries in UK e in Finlandia.



L’acquisizione rientra nel processo di crescita in Europa di Eversana, già presente in UK, Irlanda e altre giurisdizioni, e assicurerà l’espansione internazionale anche di Healthware Group.



Healthware ha un team di oltre 150 professionisti con sedi a Salerno, Londra, New York, Milano, Roma e Helsinki. Inoltre, la Healthware Global Network, una delle più grandi reti internazionali di agenzie sanitarie indipendenti, fornisce una profonda esperienza locale in oltre 25 Paesi.



Più nel dettaglio, lo studio legale CMS ha supportato Eversana con un team del dipartimento Corporate M&A composto dagli avvocati Pietro Cavasola, Serena Carroli, Edoardo Marangoni e Giacomo Cavasola e per la parte fiscale dal dott. Giovanni Calì.



I venditori, tra cui il fondo Italiano Investimento SGR, erano assistiti da Orrick.