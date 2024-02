CMS al fianco di Zenergia, società italiana di servizi energetici, nell’omologa del concordato preventivo

Mauro Battistella

CMS - tra i primi dieci studi legali a livello internazionale - ha assistito Zenergia S.r.l., società attiva in tutta Italia nel settore dei mercati energetici con l’acquisto e vendita di energia elettrica e gas naturale all’ingrosso e nei relativi servizi di consulenza (portfolio management), nella procedura di concordato preventivo che ha ricevuto l’omologa da parte del Tribunale di Brescia con Presidente relatore la Dott.ssa Simonetta Bruno.

Nella procedura, Zenergia è stata assistita a livello legale dallo Studio CMS con un team composto dall’Avv. Mauro Battistella (Partner) e dall’Avv. Ramona Imberbe (Senior Associate) e in qualità di advisor economico-finanziario dalla Dott.ssa Teresa Federici dello Studio Federici.

Il Piano concordatario prevede la continuità aziendale e il pagamento dei creditori è previsto entro l’anno 2027. L’esecuzione del piano concordatario è affidata alla Società e il Commissario giudiziale svolgerà un ruolo di vigilanza sull’esatto adempimento.

L’omologa del concordato di Zenergia S.r.l. rappresenta la positiva conclusione di un iter complesso lungo, durato circa 19 mesi, che ha visto il management e i suoi consulenti impegnati per il raggiungimento di questo obiettivo che sancisce il ritorno in bonis della Società. Il decreto di omologa, pronunciato in assenza di opposizioni, non è soggetto a reclamo.