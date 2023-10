CMS ha assistito Ryder Cup Europe LLP in tutti gli aspetti legali collegati all’edizione 2023 della “Ryder Cup”

Mauro Sambati e Massimo Trentino









Lo studio legale CMS ha assistito Ryder Cup Europe LLP in tutti gli aspetti legali collegati all’edizione 2023 della “Ryder Cup” – il più prestigioso torneo golfistico al livello mondiale nonché il terzo evento sportivo internazionale più importante e più seguito dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio. Per organizzare l’evento sono stati stipulati vari accordi che coinvolgono numerosi aspetti del diritto civile e commerciale con la Federazione Italiana Golf, Ente istituzionale che nel 2015 si è aggiudicato il diritto di ospitare l’evento, e Marco Simone S.p.A., sede di gara.



Lo studio legale CMS ha supportato Ryder Cup Europe LLP con un team composto dal Partner Massimo Trentino, dall’Associate Valerio Giuseppe Daniele e dalle Junior Associate Arianna Toccaceli e Francesca Beatrice Durante e coadiuvato dal Partner Marco Iannacci per i profili di diritto amministrativo.



Lo studio legale Montone & Partners ha assistito sin dalla candidatura, nel lontano 2014, la Federazione Italiana Golf, con un team composto dai Partner Massimiliano Montone e Pier Paolo Montone.



Lo studio internazionale Gianni & Origoni ha assistito Marco Simone S.p.A., proprietaria della location dove si è svolto il torneo, con un team composto dal Partner Mauro Sambati, dalla Counsel Maria Lisa Salvatori e dall’Associate Angela Tosto.

