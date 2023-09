Collare antiabbaio al cane: 3mila euro di ammenda di Marina Crisafi









Reato per il padrone che dota il cane di un collare antiabbaio che determina in automatico scosse elettriche. La fattispecie è quella di cui all’articolo 727 del Cp punita con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10mila euro. Questo quanto emerge dalla sentenza della terza sezione penale della Cassazione n. 35847/2023 che ha confermato la condanna del tribunale di Treviso, a 3mila euro di ammenda, ex articolo 727 del Cp, nei confronti del proprietario di un cane.

Il ricorso

L’uomo...