Oberdan Pozzato, Bianca Antonini e Filippo Colonna

ColonnaCaramanti ha assistito ICE Group Informatics Consulting Engineering, attivo nel settore del Machine Learning, Business Intelligence, Big Data e Advanced Analytics, acquisito da Abacus Group, gruppo attivo nella Cybersecurity, Big Data e sviluppo applicativo.

ColonnaCaramanti, in particolare, con un team composto da Bianca Antonini e Oberdan Pozzato ha assistito i soci di ICE Group, Sergio Padovan e Giorgio Padovan, per gli aspetti legali e contrattuali mentre il partner Filippo Colonna ha curato gli aspetti societari e negoziali; Martina Sparapani e Libera Patrizia Ciociola hanno seguito gli aspetti due diligence, accounting e tax.

Abacus Group è stata assistita da McDermott Will & Schulte, con la partner Agata Todarello coadiuvata da Chiara Carta e Emilia Giammarrusti, per gli aspetti legali e contrattuali.

Epyon Consulting ha seguito gli aspetti di tax, accounting e due diligence con il team guidato da Cesare Zanotto, con Eleonora Raschi e Bruno Bencivinni.

L’operazione ha visto inoltre il coinvolgimento di Luigi Moleri in qualità di advisor.

L’acquisizione di ICE Group è stata completata con il supporto della funzione di M&A di Abacus Group, con il coinvolgimento diretto di Pietro Scataglini ed Ernesto Stamegna.