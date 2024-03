Compensazioni avvocati: riaperti i termini

Al via la possibilità per gli avvocati di compensare i crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense. È stata riaperta infatti, comunica l’ente, la prima finestra temporale per esercitare l’opzione che potrà essere effettuata entro il 30 aprile.

Compensazione crediti: finestre temporali

La compensazione può essere effettuata ogni anno in due finestre temporali: dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 30 ottobre.

Il suggerimento della Cassa, al fine...