Compensi per la difesa in giudizio: l’avvocato dipendente deve rivolgersi al giudice del lavoro di Pietro Alessio Palumbo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con la recente ordinanza n. 28349/2023 la Corte di Cassazione ha tratteggiato i peculiari profili giuridici della funzione di difesa in giudizio da parte dell’Avvocato dipendente; e la correlata competenza giurisdizionale in caso di vertenze sugli onorari. Secondo la Suprema Corte il dipendente di un ente pubblico con mansioni di dirigente il quale svolga abitualmente, per espressa previsione contrattuale, anche attività di Avvocato dell’ente, non ha diritto a percepire, oltre la normale retribuzione...