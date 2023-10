Consulente d’ufficio: in caso di indagini plurime il pagamento è rapportato ai diversi accertamenti da sostenere di Giampaolo Piagnerelli

Se le indagini sono plurime ma da ricondurre a unità il compenso sarà considerato unico

Il consulente d’ufficio deve essere remunerato in base agli accertamenti effettuati: se sono plurimi ma da ricondurre a unità il compenso sarà considerato unico. Viceversa in caso di diverse indagini che restano tali nella loro individualità l’emolumento sarà superiore e rapportato alla difficoltà dei vari accertamenti da effettuare. Nella vicenda il ricorrente ha svolto l’attività di consulente nell’ambito di procedimento arbitrale in materia di contratti pubblici tra Fiat spa. e T.A.V. spa, poi...