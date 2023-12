Consulenza tecnica preventiva estesa a tutti i diritti di credito La Corte costituzionale, sentenza n. 222 depositata oggi, ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 696-bis Cpc nella parte in cui non ricomprende anche i crediti derivanti «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico»