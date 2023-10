Consulta sul caso Regeni: non c’è immunità per i delitti di tortura di Giovanni Negri

Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

La Corte costituzionale ha depositato ieri la sentenza, la n. 192 scritta da Stefano Petitti, anticipata il 27 settembre con comunicato stampa, sul caso Regeni

La disciplina di garanzia per l’imputato o indagato assente non può tradursi in una forma di impunità di fatto. La Corte costituzionale ha depositato ieri la sentenza, la n. 192 scritta da Stefano Petitti, anticipata il 27 settembre con comunicato stampa, sul caso Regeni. Diventa così possibile confrontarsi con le argomentazioni giuridiche che sorreggono la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma del Codice di procedura penale, che escludeva la possibilità per il giudice di procedere...