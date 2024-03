Il contenzioso climatico oggi appare un’arma “ibrida” nelle mani di chi lo promuove, intentando cause molto spesso non per vincere bensì all’interno di una strategia complessiva di pressione su governi, aziende, organizzazioni, e da ultimo banche, nonché di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Secondo i due istituti più significativi nel settore (Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University e Grantham Research Institute on Climate Law and the Environment della London School of...