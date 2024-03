Conto corrente: per la ripetizione dell’indebito basta un consulenza d’ufficio

«Ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, e anche ricorrendo all’ausilio di una consulenza d’ufficio». Questo il principio...

