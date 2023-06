Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

Il 22 giugno la Consulta si occupa di regolamenti parlamentari

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Sentenza n. 126: accoglie il ricorso (deciso il 10 maggio 2023)

Conflitto: Emanazione delle ordinanze del Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, 22/01/2019 e 15/12/2021.

Regolamenti parlamentari - Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati - Procedimento esecutivo n. 610/2018 R.G.E. nei confronti dell'on. Ozza, deputato cessato dal mandato, titolare di assegno vitalizio - Ordinanze del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione...