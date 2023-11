Corte costituzionale: la decisione depositata oggi









Sentenza n. 201: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 25 ottobre 2023)

Norme impugnate: Art. 69, c. 4°, del codice penale.

Oggetto: Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, c. 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, codice penale - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte del denunciato automatismo del divieto, anche in considerazione che, a seguito...