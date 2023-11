Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Ordinanza n.199: restituzione atti - jus superveniens (deciso il 10 ottobre 2023)

Norme impugnate: Art. 2, c. 1°-bis, del decreto-legge 12/09/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11/11/1983, n. 638, come sostituito dall’art. 3, c. 6°, del decreto legislativo 15/01/2016, n. 8.

Sanzioni amministrative - Previdenza e assistenza - Previsione che punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2, c. 1-bis, del decreto-legge...