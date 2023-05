Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

L'8 maggio la Consulta si occupa di stranieri, bilancio e contabilità pubblica

STRANIERO

Sentenza n. 88: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 9 marzo 2023)

Norme impugnate: Art. 4, c. 3° (recte: del combinato disposto degli artt. 4, c. 3°, e 5, c. 5°), del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286.

Straniero - Ordine pubblico e sicurezza - Ingresso e permanenza nel territorio dello Stato - Previsione che, nel richiamare tutti i reati inerenti agli stupefacenti, dispone che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309...