Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 14 aprile la Consulta si occupa di contabilità pubblica, reati e pene

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Bilancio e contabilità pubblica



Sentenza n. 70 : illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione (deciso il 23/02/2023)



Norme impugnate: Art. 1, c. 269°, da 534° a 537° e 721°, lett. a), della legge 30/12/2021, n. 234.



Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Personale sanitario - Legge di bilancio 2022 - Adozione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'...