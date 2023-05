Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 12 maggio la Corte costituzionale si esprime su edilizia, reati, impiego pubblico e sanità pubblica



Edilizia e urbanistica



Sentenza n. 93 : illegittimità costituzionale (deciso il 19/04/2023)



Norme impugnate: Art. 66 della legge della Regione Umbria 22/02/2005, n. 11.



Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Umbria - Recupero urbanistico-edilizio - Censimento, per i Comuni di cui all'art. 1, c. 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, nonché per tutti gli altri Comuni della Regione, degli edifici non conformi agli strumenti...