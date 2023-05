Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 13 aprile la Consulta si occupa di edilizia e polizia locale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Edilizia e urbanistica



Sentenza n. 68 : illegittimità costituzionale (deciso il 22/02/2023)



Norme impugnate: Art. 7, c. 1°, della legge della Regione Toscana 24/05/2022, n. 15.



Oggetto: Edilizia e urbanistica - Agricoltura - Norme della Regione Toscana - Attività agrituristica - Immobili destinati all'attività agrituristica - Previsione che possono essere utilizzati per l'attività agrituristica trasferimenti di volumetrie di cui agli artt. 71, c. 2, e 72, c. 1, lett. a), della l. reg.le n. 65...