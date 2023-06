Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 23 giugno la Consulta si occupa di professioni, salute e previdenza

PROFESSIONI



Sentenza n. 127 : illegittimità costituzionale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 (deciso il 19/04/2023)



Norme impugnate: Artt. 2, c. 1° e 2°, e 5, c. 1°, della legge della Regione Molise 10/06/2022, n. 10.



Oggetto: Professioni - Albi professionali - Norme della Regione Molise - Istituzione dell'Albo unico degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Possibilità di iscrizione per le figure professionali in possesso...