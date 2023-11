Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

PARLAMENTO

Ordinanza n. 204: ammissibile (deciso il 25 ottobre 2023)

Conflitto: Deliberazione della Camera dei Deputati del 18 gennaio 2023, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 11-A) di ritenere insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni dell’on. Carlo Fidanza.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di Carlo Fidanza, all’epoca dei fatti deputato, per le opinioni espresse su un social network - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei Deputati - Richiesta alla Corte di accertare e dichiarare che il sindacato di tali opinioni, non essendo state formulate da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, spetta all’autorità giudiziaria e non alla Camera dei deputati e di annullare, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2023.



PROCESSO CIVILE

Sentenza n. 205: non fondatezza (deciso il 25 ottobre 2023)

Norme impugnate: Art. 2, c. 2° bis, della legge 24/03/2001, n. 89, introdotto dall’art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 07/08/2012, n. 134.

Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Termine ragionevole - Individuazione del termine ragionevole del processo nella non eccedenza della durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità - Applicazione del termine triennale anche alla durata dei procedimenti di primo grado in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008.