Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

SANITA' PUBBLICA

Sentenza n. 176: illegittimità costituzionale - non fondatezza (deciso il 21 giugno 2023)

Norme impugnate: Artt. 25 e 26, c. 1° e 2°, della legge della Regione Abruzzo 22/08/2022, n. 24.

Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sostituzione dell'art. 23 della l. reg.le n. 5 del 2022 - Rifinanziamento della l. reg.le n. 28 del 2021 recante "Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di...