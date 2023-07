Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 10 luglio la Consulta si concentra su regioni e reati

REGIONI



Sentenza n. 138 : illegittimità costituzionale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 (deciso il 23/05/2023)



Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, della legge della Regione Campania 06/08/2020, n. 8.



Oggetto: Regioni - Giunta regionale - Norme della Regione Campania - Previsione che la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi ...