Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

L'11 luglio la Consulta si concentra su impiego pubblico e reati

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







IMPIEGO PUBBLICO



Sentenza n. 140 : illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza (deciso il 19/04/2023)



Norme impugnate: Art. 3, c. 2°, secondo e terzo periodo, della legge Regione Valle d'Aosta 30/05/2022, n. 8.



Oggetto: Impiego pubblico - Assunzioni a tempo determinato - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Prevista assunzione, da parte dell'Azienda Regionale Edilizia Residenziale [ARER], di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, fermo restando l'accertamento...