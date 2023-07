Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi









PAESAGGIO

Sentenza n.147: illegittimità costituzionale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza (deciso l'8 marzo 2023)

Norme impugnate: Artt. 12, c. 11°, 13, c. 15°, 32°, 90° e 93° della legge della Regione Siciliana 25/05/2022 n. 13.

Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilità regionale per il triennio 2022-2024 - Modifiche all'art. 25 della l. reg.le n. 16 del 2016 - Procedimento per la regolarizzazione di concessioni edilizie...