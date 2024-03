Costituzione Startup Innovativa - OnePartner celebra la nascita di Radiantis Research S.r.l.

Dott. Francesco Trimboli, Advisor fiscale nella costituzione di Radiantis Research S.r.l

OnePartner celebra la nascita di Radiantis Research S.r.l., società innovativa nel campo dei dispositivi elettromedicali e, nello specifico, di sonde intraoperatorie per il trattamento chirurgico dei tumori con la medicina di precisione.

Grazie al Dott. Francesco Trimboli ed all’Avv. Bellatorre, OnePartner ha fatto interagire le proprie competenze in ambito strategico, fiscale e legale per realizzare un intervento integrato per il business dei founders, che hanno potuto contare su di un unico interlocutore per strutturare l’intera operazione.

Commenta il Dott. Trimboli: “Radiantis Research propone un’idea innovativa per la cura di alcuni tumori, come il tumore alla prostata e i tumori del tratto digerente, introducendo un nuovo dispositivo che consente una chirurgia più radicale e con meno effetti collaterali. Inoltre la partnership scientifica/manageriale dei founders rappresenta un grande punto di forza della società stessa.”