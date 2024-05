Cozen O’Connor ha assistito la società italiana Xtribe nell’accordo definitivo per la quotazione al Nasdaq attraverso la proposta di fusione con WinVest Acquisition Corp.

Christian Moretti

Cozen O’Connor ha assistito Xtribe P.L.C., una piattaforma tecnologica italiana, operativa in Italia e con sede a Londra, che mette in contatto gli utenti con venditori di beni e servizi, nell’accordo definitivo di fusione con WinVest Acquisition Corp. (NASDAQ: WINV), una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) quotata in borsa.

Al closing, l’aggregazione aziendale porterà il nuovo veicolo societario ad essere quotato al Nasdaq. La società risultante dalla fusione sarà rinominata “Xtribe Holdings Limited” al momento del closing. Xtribe è stata valutata circa 141 milioni di dollari.

Cozen O’Connor ha seguito gli aspetti legali per gli Stati Uniti con un team guidato da Christian Moretti, capo della divisione Global Mergers & Acquisitions dello studio, insieme a Larry Laubach, David Kirchblum, Kevin Roggow e Marco Biagiotti, tra gli altri.

Chardan Capital Markets, un’investment bank basata a New York, ha agito come advisor finanziario di Xtribe.

Il closing della transazione è soggetto ad alcune condizioni ed è previsto per la fine del 2024. All’esito del closing, gli azionisti di Xtribe acquisiranno la titolarità della maggioranza delle azioni della società risultante dalla fusione e avranno il diritto di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

La divisione Global Mergers & Acquisitions di Cozen O’Connor comprende avvocati che hanno grande esperienza in sofisticate operazioni di M&A transfrontaliere e regolarmente guidano multinazionali e fondi italiani e stranieri in attività di investimento ed espansione negli Stati Uniti, nonché complesse operazioni sul mercato dei capitali.

La Italy Practice di Cozen O’Connor è leader di mercato tra gli studi americani del prestigioso ranking AmLaw 100 nell’assistere società e fondi italiani in operazioni straordinarie e altre attività legali negli Stati Uniti, facendo leva sugli oltre 800 professionisti dello studio localizzati in 31 offici sul territorio americano e all’esperienza maturata dal nutrito gruppo di professionisti italiani dello studio in oltre vent’anni di attività negli Stati Uniti.

