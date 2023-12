Cozen O’Connor: nasce la practice global M&A, Christian Moretti nominato responsabile

Cozen O’Connor ha annunciato la costituzione della Global Mergers & Acquisitions Practice, a testimonianza della crescita dello Studio nei servizi di consulenza a società multinazionali e società di private equity in complesse transazioni transfrontaliere. La practice è presieduta da Christian Moretti, membro della sede di New York dello studio. In questo ruolo, Moretti guiderà la direzione strategica dello studio, mettendo a disposizione la sua profonda conoscenza del panorama globale in ambito di fusioni e acquisizioni e la sua vasta rete di contatti e clienti a livello internazionale.



“Siamo entusiasti di presentare la nostra Global M&A Practice, che riflette l’impegno e gli ottimi risultati dello Studio nell’assistere i clienti internazionali in un contesto globale sempre più interconnesso”, ha dichiarato Larry P. Laubach, co-Chair della Corporate Practice di Cozen O’Connor. “Christian apporta un patrimonio di conoscenze e una comprovata esperienza nella consulenza ai clienti su complesse transazioni transfrontaliere in vari settori e siamo molto felici della sua nomina come responsabile della nostra Global M&A Practice.”



La divisione Global Mergers & Acquisitions dello Studio è leader nelle operazioni che coinvolgono società europee, asiatiche e sudamericane e fondi di private equity. Con più di 30 uffici nei principali hub commerciali del Nord America, la Global Mergers & Acquisitions Practice di Cozen O’Connor offre ai clienti internazionali competenze complete nell’attuazione di operazioni di fusione e acquisizione, oltre a guidare i clienti nazionali e stranieri in complesse operazioni di vario tipo.



Annoverato costantemente da The Legal 500 come studio legale leader nelle operazioni M&A di medio mercato (sotto i 500 milioni di dollari) e da Chambers and Partners USA per le sue operazioni di fusione e acquisizione, gli avvocati dello Studio rappresentano regolarmente società multinazionali, società di private equity e consulenti finanziari in complesse fusioni e acquisizioni transfrontaliere nei settori della tecnologia, dell’assistenza sanitaria, delle scienze della vita, dell’immobiliare, della vendita al dettaglio, della produzione, della moda, dei prodotti di consumo, della cannabis, degli alimenti e delle bevande e dei trasporti, tra gli altri.



“Gli avvocati di Cozen O’Connor specializzati in fusioni e acquisizioni hanno guidato i nostri clienti in operazioni fondamentali nel mercato internazionale. La nostra familiarità con i rapidi cambiamenti geopolitici, economici, legali e normativi che influenzano le transazioni globali ci rende un attore di primo piano sul mercato”, ha dichiarato Christian Moretti, responsabile della divisione Global Mergers & Acquisitions dello studio.



Da oltre 20 anni Moretti assiste società nazionali ed estere e società di private equity in fusioni e acquisizioni, joint venture e sofisticate operazioni transfrontaliere. Cresciuto in Italia, si è laureato in legge a Padova, prima di iscriversi alla Columbia Law School e parla fluentemente inglese ed italiano.



La divisione Global Mergers & Acquisitions di Cozen O’Connor comprende avvocati che conoscono bene i requisiti legali e normativi di diverse giurisdizioni, nonché le culture, gli usi e i costumi che sono alla base di ogni operazione internazionale di successo. Grazie a decenni di impegno nel settore legale e industriale internazionale, il Team di Global Mergers & Acquisitions ha costruito una rete capillare di consulenti locali molto competenti. Questa rete consente allo Studio di creare teams legali nazionali ed esteri ideali per ogni transazione, utilizzando accordi tariffari molto competitivi sul mercato.