Cristiano Cominotto nell’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale Generativa di IAA

Cristiano Cominotto

L’Avv. Cristiano Cominotto, Founder & Managing Partner di A.L. Assistenza Legale è stato nominato all’interno del neocostituito Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale Generativa di IAA Italia. Organo volto a monitorare, analizzare e approfondire l’impatto che la cosiddetta GenAI avrà sul settore della comunicazione e del marketing. La competenza dell’avv. Cominotto in materia di diritto delle nuove tecnologie e proprietà intellettuale rappresenterà un valore aggiunto per lo sviluppo delle attività.

L’Osservatorio, ideato da Vincenzo Piscopo, Chief Commercial & Digital Officer di Banijay e Consigliere IAA, coinvolge una squadra di professionisti provenienti da ambiti trasversali, tra cui Debora Magnavacca, Board Member & Executive Producer di AKITA FILM, e Stefano Rocco, Chief Growth Officer di YAM112003. Insieme, metteranno a disposizione di aziende, agenzie e professionisti analisi strategiche, case study e best practice, promuovendo un utilizzo innovativo, consapevole ed etico della GenAI.

“Sono onorato di far parte di un’iniziativa così rilevante,” commenta l’Avv. Cristiano Cominotto. “L’Intelligenza Artificiale Generativa sta trasformando il mondo della comunicazione e del marketing, sollevando al contempo questioni fondamentali in ambito di proprietà intellettuale, diritto d’autore e regolamentazione. Il mio obiettivo è contribuire a definire regole chiare e condivise che tutelino la creatività e i diritti di tutti gli attori coinvolti, favorendo un’evoluzione sostenibile del settore.”

Con la supervisione di IAA Italia, il nuovo Osservatorio si propone di affrontare temi chiave quali creatività, etica, compliance normativa e requisiti di trasparenza, offrendo risposte e orientamenti per chi opera in un mercato in rapida evoluzione.