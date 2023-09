Criterio di accertamento del confine, se i dati non concordano si fa riferimento al frazionamento più antico di Mario Finocchiaro

Quando gli acquisti sono stati effettuati in tempi diversi, la linea confinaria dovrà identificarsi in quella desumibile dal tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto, anteriormente formatosi e trascritto

Ove i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano tra loro concordanti, e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, la linea confinaria dovrà identificarsi, nella carenza di altri elementi di certezza, in quella desumibile dal tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto, ed in questo richiamato, anteriormente formatosi e trascritto. Come evidenzia la Cassazione con l'ordinanza 18478/2023, la prevalenza probatoria del frazionamento allegato al titolo di acquisto...